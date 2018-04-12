Председатель правления ВК «Протон» Станислав Кукушкин: «В моей практике это был самый сложный сезон»

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Напомним, что в этом году команда заняла шестое место в чемпионате России. Сезон в целом получился неоднозначным. С одной стороны, подобрался звездный состав, в Саратов приехали титулованные спортсменки, в числе которых члены сборной России, чемпионки Европы. Казалось, такой команде любой соперник должен быть по плечу. Но, к сожалению, проблемы начались уже в начале сезона. В первой же игре получила серьезную травму Александра Пасынкова, с которой связывали большие надежды. После нескольких поражений последовала смена главного тренера. Было множество других нюансов, которые не позволили выступить в полную силу.- Наше шестое место можно расценивать по-разному, - прокомментировал итоги сезона главный тренер Юрий Маричев. – Конечно, могли выступить лучше. Но было множество обстоятельств, которые не позволили этого сделать. К примеру, в Одинцово в матчах за 5-8 места три волейболистки играли с температурой, что не могло не сказаться на результате. В заключительных домашних играх реабилитировались. Наша главная проблема – прием. Если у соперника идет подача, мы уступаем. В течение сезона активно работали над этим компонентом, и в конечном итоге это дало результат.Тренер и игроки поблагодарили болельщиков, которые активно поддерживали команду на протяжении сезона. Они отмечали, что в Саратове едва ли не лучшая посещаемость волейбола. «Играть при полном зале всегда, - признался Юрий Маричев. – Это колоссальная поддержка для команды! После игры многие подходят, выражают свое мнение, дают советы. Это всегда ценно».Присутствующих на встрече болельщиков интересовало, как на работу команды повлияли финансовые трудности, сопровождавшие начало сезона.- Такие проблемы возникают у многих клубов, это не только у нас, - ответил Юрий Николаевич. - Где-то надо и потерпеть, мы это прекрасно понимаем. В работе старались не обращать на это внимание, думали о тренировках и предстоящих матчах.- Задержки зарплаты не могут не влиять, но мы профессионалы, должны бороться в любых условиях, - поддержала тренера капитан команды Екатерина Орлова.Более подробно о ситуации в команде рассказал председатель правления клуба Станислав Кукушин.- В моей практике это был самый сложный сезон, - отметил он. – Сделали ставку на звездный состав. Собрали дорогих спортсменов с именами, титулами, регалиями. Мы должны были быть в четверке, ставили перед собой такую задачу. Это задача минимум по составу, по той подготовке, что была. Но не заладилось, не пошло. Наверно, не могли настроить, мотивировать. Это недоработка всего коллектива. Место в чемпионате напрямую зависит от денег, которые выделяются клубу. Мы достойно занимаем свою нишу в турнирной таблице с учетом финансирования, которое имеем.По словам Станислава Кукушкина, в первой половине сезона была большая задолженность по заработной плате.- В течение полугода игроки не получали ни копейки, - рассказал он. - Но мы всегда предупреждаем девушек об имеющихся у нас проблемах, они к этому были готовы. В итоге все свои деньги получили, долги погашены, условия контракта выполнены. Мы реально оцениваем свои возможности. Финансирование не позволяет пока добиваться того результата, которого хотели бы. Но мы работаем для болельщиков и честно делаем все от нас зависящее, чтобы порадовать их своей игрой.В завершении встречи председатель правления рассказал, что в составе команды произойдут изменения. Если в прошлом году делали ставку на звездных игроков, то теперь основу будет составлять молодежь. Уже известно, что в составе останется игрок молодежной сборной Белоруссии Вера Костючик. «Это наша основная ударная сила на ближайшие годы, - отметит Станислав Кукушкин. - Теперь мы будем делать ставку на молодежь, чтобы девушки играли несколько сезонов подряд. Пусть в начале нас будут обыгрывать, но в итоге о себе заявим. Постараемся уже в предстоящем сезоне дать бой соперницам.Пока до конца неизвестно, продолжит ли работу с командой Юрий Маричев. По словам Станислава Кукушкина, в настоящее время контракт с ним завершен. «Как будут складываться наши дальнейшие отношения, пока не могу сказать. Это будет зависеть от финансовой составляющей», - подчеркнул он.Фото пресс-службы ВК «Протон»