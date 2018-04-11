Крупнейший производитель выпустил сливочное масло в новом дизайне

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Благодаря модернизации производства сливочное масло «Крестьянское» марки «Белая Долина» будет выпускаться в гораздо больших объемах. Современное оборудование позволило в два раза увеличить производственную мощность маслоцеха, минимизировать ручной труд, а также обеспечить покупателей необходимым количеством продукта.Масло изготавливается из настоящих сливок жирностью 72,5%. А они, в свою очередь, получаются из коровьего молока жирностью от 3,5 до 4,2%, которое ежедневно поступает на комбинат от лучших фермерских хозяйств Приволжья. Производство масла осуществляется в соответствии с ГОСТом 32261-2013, по классическому рецепту, разработанному Всероссийским научно-исследовательским институтом маслоделия и сыроделия Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии). Этот стандарт содержит ряд требований к безопасности масла, к качеству продукта и маркировке. Он распространяется на сливочное масло, изготовленное из коровьего молока.Высококачественное сырье, уникальная многоступенчатая система очистки молока, технология производства масла в закрытом потоке, бактерицидные лампы, собственная приточно-вытяжная вентиляция, лабораторный контроль в соответствии с международными стандартами ХАССП – все это позволяет выпускать безупречный качественный продукт.В этом году сливочное масло «Крестьянское» выпускается в новом современном дизайне. При этом качество материала упаковки не изменилось - это по-прежнему кашированная фольга, которая обладает антибактериальными свойствами и позволяет сохранить полезные свойства продукта на протяжении всего срока годности.