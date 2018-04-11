Сеть ЦМРТ запустила медицинский портал cmrt ru
Информационный медицинский портал cmrt ru о болезнях и симптомах запустила в интернете сеть медицинских центров ЦМРТ. Все сведения на ресурсе публикуются под строгим контролем лучших специалистов ЦМРТ. Постепенно список статей увеличивается.
Материалы на портале cmrt ru посвящены болезням и симптомам различных органов и систем: позвоночника и суставов, нервной системы, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мягких тканей, системы кровообращения и других. В интернет-справочнике также представлено большое количество статей, описывающих симптомы различных заболеваний. Пользователи сайта могут узнать, о каких болезнях свидетельствует, например, слабость в мышцах, ухудшение зрения, головокружение и головная боль. На портале есть предупреждение, что все материалы, представленные на ресурсе, имеют информационный характер, и не отменяют необходимости воспользоваться услугами врачей-профессионалов.