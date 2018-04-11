11 апреля 2018 11:23 СРЕДА
Новости
09:15 | 11 апреля
Крупнейший производитель выпустил сливочное масло в новом дизайне
18:39 | 10 апреля
Сеть ЦМРТ запустила медицинский портал cmrt ru
18:00 | 10 апреля
В Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе
17:17 | 10 апреля
17 апреля в Саратовской области будет нерабочим днем
16:28 | 10 апреля
В Красноармейске расследуют убийство 12-летней девочки
15:35 | 10 апреля
Пушкинка приглашает на «Библионочь»
14:44 | 10 апреля
Стартует литературный конкурс МВД России «Доброе слово»
13:53 | 10 апреля
В области ликвидировано 18 очагов бешенства животных
13:00 | 10 апреля
В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог
12:18 | 10 апреля
21 апреля стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2018»
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Сеть ЦМРТ запустила медицинский портал cmrt ru

Новости
Сеть ЦМРТ запустила медицинский портал cmrt ru


Информационный медицинский портал cmrt ru о болезнях и симптомах запустила в интернете сеть медицинских центров ЦМРТ. Все сведения на ресурсе публикуются под строгим контролем лучших специалистов ЦМРТ. Постепенно список статей увеличивается.

Материалы на портале cmrt ru посвящены болезням и симптомам различных органов и систем: позвоночника и суставов, нервной системы, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мягких тканей, системы кровообращения и других. В интернет-справочнике также представлено большое количество статей, описывающих симптомы различных заболеваний. Пользователи сайта могут узнать, о каких болезнях свидетельствует, например, слабость в мышцах, ухудшение зрения, головокружение и головная боль. На портале есть предупреждение, что все материалы, представленные на ресурсе, имеют информационный характер, и не отменяют необходимости воспользоваться услугами врачей-профессионалов.