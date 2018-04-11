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В Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе

Новости
В Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе


Произошел разлив нефти на площади 750 кв. метров.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, информация об аварии поступила сегодня в 16 ч. 35 м. Сообщалось о повреждении трубы диаметром 820 мм, принадлежавшей «Саратовское РНУ» (Филиал АО «Транснефть-Приволга»).

В результате аварии произошел разлив нефти на площади 750 кв. метров. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта - село Маянга 3,5 км, до реки Большой Иргиз - 1,5 км.

- В настоящее время авария полностью локализована. Подготовлен амбар для сбора загрязненных нефтепродуктов. Проводится обвалование и сбор загрязненного грунта. На месте работают 17 ед. техники, 52 человека личного состава, - сообщили в пресс-службе, уточнив, что работы планируется завершить сегодня к 23 ч. 00 м.