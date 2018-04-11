17 апреля в Саратовской области будет нерабочим днем
В этот день будет отмечаться Радоница - день особого поминовения усопших.
В соответствии с региональным законодательством, на территории Саратовской области "родительский вторник" (второй вторник после Пасхи) объявлен нерабочим днем. Это сделано для удобства жителей, которые в Радоницу по традиции приходят на могилы усопших родственников.
По информации министерства занятости, труда и миграции области, в соответствии с законодательством все положения Трудового кодекса Российской Федерации, касающиеся нерабочих праздничных дней, распространяются на действие данного закона.
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