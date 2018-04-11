В Красноармейске расследуют убийство 12-летней девочки
Тело погибшей было обнаружено сегодня в водоеме в районе кирпичного завода.
Как сообщают СМИ, девочка пропала несколько дней назад в Красноармейске. Были организованы ее поиски, в том числе с участием волонтеров из Саратова. Сегодня тело несовершеннолетней было обнаружено.
По информации следственного управления региона, в настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Петряйкин. Осмотр места происшествия проводится наиболее опытными следователями и криминалистами регионального следственного управления. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
Фото http://sminews.ru