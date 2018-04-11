11 апреля 2018 11:24 СРЕДА
Новости
09:15 | 11 апреля
Крупнейший производитель выпустил сливочное масло в новом дизайне
18:39 | 10 апреля
Сеть ЦМРТ запустила медицинский портал cmrt ru
18:00 | 10 апреля
В Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе
17:17 | 10 апреля
17 апреля в Саратовской области будет нерабочим днем
16:28 | 10 апреля
В Красноармейске расследуют убийство 12-летней девочки
15:35 | 10 апреля
Пушкинка приглашает на «Библионочь»
14:44 | 10 апреля
Стартует литературный конкурс МВД России «Доброе слово»
13:53 | 10 апреля
В области ликвидировано 18 очагов бешенства животных
13:00 | 10 апреля
В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог
12:18 | 10 апреля
21 апреля стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2018»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Пушкинка приглашает на «Библионочь»

Новости / Культура
Пушкинка приглашает на «Библионочь»

В этом году ежегодный Всероссийский фестиваль чтения, тема которого в этом году - «Магия книги» пройдет 21 апреля.

Насыщенную программу для посетителей подготовила Пушкинская библиотека. В 18.00 здесь начнут работу четыре площадки.

В частности, юных читателей приглашают принять участие в книжных бродилках «Литературное Зазеркалье». Во время путешествия дети вспомнят самых знаменитых литературных волшебников из любимых книг и ответят на вопросы викторины о волшебных предметах и волшебных превращениях, расшифруют тайные послания; поучаствуют в игре «Тайное и явное», познакомятся с книгами, представленными на выставке «Восьмое чудо света - книга».

В этот же вечер состоится в стреча с писателем, путешественником и полярником, участником экстремальных экспедиций на Северный и Южный полюса, краеведом и краелюбом Игорем Смилевцом. В программе: знакомство и увлекательная беседа с Игорем Демьяновичем о его жизненном и творческом пути, рассказ об экспедициях в группе центра «Арктика» с использованием авторского фото - и видеоматериала, презентации книг, тематические музыкальные номера.

«Этот интересный мир хобби» - так называется интерактивная площадка, на которой можно познакомиться с коллекциями мини- книг, колокольчиков, минералов, марок и старинных открыток, фигурок из гжельского фарфора, а также представится уникальная возможность встретиться с замечательными людьми, собравшими эти коллекции.

Еще одна площадка - театрализованное представление «Мистические посиделки в интерьере библиотеки» - предлагает читателям и гостям библиотеки вместе с героями рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг», деревенскими мальчишками, отправиться в «ночное», посидеть у костра и полакомиться печеной картошкой, послушать рассказы мальчиков о русалке, водяном, домовом, лешем, а также обменяться своими историями, обвеянными страхом суеверий и таинственностью на самые захватывающие темы. Об этом сообщает министерство культуры области.