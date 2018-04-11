Пушкинка приглашает на «Библионочь»

просмотров: 168

Насыщенную программу для посетителей подготовила Пушкинская библиотека. В 18.00 здесь начнут работу четыре площадки.В частности, юных читателей приглашают принять участие в книжных бродилках «Литературное Зазеркалье». Во время путешествия дети вспомнят самых знаменитых литературных волшебников из любимых книг и ответят на вопросы викторины о волшебных предметах и волшебных превращениях, расшифруют тайные послания; поучаствуют в игре «Тайное и явное», познакомятся с книгами, представленными на выставке «Восьмое чудо света - книга».В этот же вечер состоится в стреча с писателем, путешественником и полярником, участником экстремальных экспедиций на Северный и Южный полюса, краеведом и краелюбом Игорем Смилевцом. В программе: знакомство и увлекательная беседа с Игорем Демьяновичем о его жизненном и творческом пути, рассказ об экспедициях в группе центра «Арктика» с использованием авторского фото - и видеоматериала, презентации книг, тематические музыкальные номера.«Этот интересный мир хобби» - так называется интерактивная площадка, на которой можно познакомиться с коллекциями мини- книг, колокольчиков, минералов, марок и старинных открыток, фигурок из гжельского фарфора, а также представится уникальная возможность встретиться с замечательными людьми, собравшими эти коллекции.Еще одна площадка - театрализованное представление «Мистические посиделки в интерьере библиотеки» - предлагает читателям и гостям библиотеки вместе с героями рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг», деревенскими мальчишками, отправиться в «ночное», посидеть у костра и полакомиться печеной картошкой, послушать рассказы мальчиков о русалке, водяном, домовом, лешем, а также обменяться своими историями, обвеянными страхом суеверий и таинственностью на самые захватывающие темы. Об этом сообщает министерство культуры области.