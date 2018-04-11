Стартует литературный конкурс МВД России «Доброе слово»
В нем могут принять участие не только действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, но и любой желающий, запечатлевший в литературном произведении моменты, связанные с деятельностью МВД.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, в текущем году конкурс проводится в пяти номинациях: «Роман (повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя полиция (поэзия)», «Моя полиция (проза)».
- Работы, представленные на конкурс, иллюстрирующие многогранность профессии, призваны повысить уровень доверия граждан, показать, что сотрудники МВД, в первую очередь, являются обычными людьми и, несмотря на трудности, достойно выполняют поставленные перед ними задачи, - отметили в правоохранительном ведомстве.
До 25 маянеобходимо подать заявку для участия в конкурсе (с личной подписью автора), портретное фото автора, биографическо-творческую справку об авторе и тексты произведений в ОИиОС ГУ МВД России по Саратовской области по адресу: г.Саратов, ул.Соколовая, 339. Телефоны для справок: (8-8452)995-625 и 995-678.
Фото http://murman.tv