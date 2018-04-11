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В области ликвидировано 18 очагов бешенства животных

Новости / АПК
В области ликвидировано 18 очагов бешенства животных

Оздоровительные мероприятия проводились в период с 15 марта по 6 апреля.

По информации управления ветеринарии правительства области, карантин отменен на территории села Мунино, поселка Мокроус (Федоровский район), поселка Советское (Советский район), села Золотое (Красноармейский район), поселка Октябрьский (Аркадакский район), села Варваровка (Пугачевский район), села Николаевка (Ивантеевский район), села Владыкино и поселка имени Максима Горького (Ртищевский район), сел Перелюб и Александров Гай, вблизи хутора Монахов (Александрово-Гайский район), деревни Аннин Верх (Перелюбский район), села Моршанка, хутора Черемушки, а также в двух пунктах вблизи села Агафоновка (Питерский район), в р.п.Екатериновка.

Специалистами областной государственной ветеринарной службы в период действия ограничений приняты все меры, предусмотренные правилами борьбы с бешенством. Проведена вакцинация восприимчивого поголовья. Только в указанных населенных пунктах привили против бешенства 5,5 тысячи животных различных видов.

Останки инфицированных животных уничтожены безопасным способом. Территории очагов подвергнуты дезинфекции.

С момента отмены карантина в указанных пунктах разрешен ввоз и вывоз животных.

Фото http://om-saratov.ru