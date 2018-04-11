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В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог
12:18 | 10 апреля
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В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог

Новости
В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог

В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

В Самойловском, Романовском, Екатериновском и Дергачевском районах подтоплены 225 приусадебных участков (28 приусадебных участков в 2 населенных пунктах Самойловского района, 127 приусадебных участков в 7 населенных пунктах Романовского района, 62 приусадебных участка в 1 населенном пункте Екатериновского района и 8 приусадебных участков в 1 населенном пункте Дергачевского района).

В результате прохождения паводка, погибших, пострадавших нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Организована охрана общественного порядка и противопожарная безопасность. Объездные дороги имеются.

Наиболее сложная обстановка прогнозируется в г. Аткарск. Для проведения превентивных мероприятий в зоне возможного затопления в 18.00 (мск) 9 апреля 2018 года в г. Аткарск направлены оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Саратовской области. На месте находятся спасатели Областной службы спасения. Организованы 3 лодочные переправы.

На 10 апреля 2018 года прогнозируется повышение уровня воды в водоемах области и перелив низководных мостов в н.п. Даниловка и Озерное Аткарского района, в н.п. Кавелинка Ершовского района, н.п. Каменка и Березово Пугачевского района, н.п. Баклуши и Б. Журавка Аркадакского района.

С 4 апреля в связи с прогнозом неблагоприятных явлений и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области действует введенный Губернатором «режим Повышенной готовности».

Проведены все запланированные превентивные подрывы льда. Подрывные команды ОГУ "Служба спасения Саратовской области" находятся в готовности к ликвидации возможных заторов льда на реках.

В настоящее время, в рабочем порядке проводятся работы по заявкам граждан. В муниципальных районах на местах подтоплений организована работа оперативных групп. Вчера, 9 апреля, проведена работа 14 оперативных групп, на сегодня запланирована работа еще 17. Организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.