11 апреля 2018 11:24 СРЕДА
Новости
09:15 | 11 апреля
Крупнейший производитель выпустил сливочное масло в новом дизайне
18:39 | 10 апреля
Сеть ЦМРТ запустила медицинский портал cmrt ru
18:00 | 10 апреля
В Балаковском районе произошла авария на магистральном нефтепроводе
17:17 | 10 апреля
17 апреля в Саратовской области будет нерабочим днем
16:28 | 10 апреля
В Красноармейске расследуют убийство 12-летней девочки
15:35 | 10 апреля
Пушкинка приглашает на «Библионочь»
14:44 | 10 апреля
Стартует литературный конкурс МВД России «Доброе слово»
13:53 | 10 апреля
В области ликвидировано 18 очагов бешенства животных
13:00 | 10 апреля
В результате паводка в области перелиты 17 низководных мостов, 9 участков автомобильных дорог
12:18 | 10 апреля
21 апреля стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2018»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

21 апреля стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2018»

Новости
21 апреля стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2018»

С 21 апреля по 21 мая 2018 года по инициативе неправительственного экологического фонда В.И.Вернадского стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна–2018». Акция проходит в России в пятый раз.

Указом Президента Российской Федерации 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Одним из ключевых направлений добровольческой деятельности является экологическое волонтерство, в котором задействованы десятки тысяч добровольцев, вносящих весомый вклад в охрану окружающей среды.

Главная цель проекта – объединить и поддержать инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами государственной власти.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна–2018» – одна из самых массовых добровольческих экологических акций нашей страны – станет важным событием Года добровольца.

Саратовская область традиционно поддерживает Всероссийский проект. Присоединиться к субботнику могут все желающие. Министерство природных ресурсов и экологии области приглашает всех, кому небезразлично экологическое состояние городских парков и лесов, всех, кто заботится об улучшении чистоты и благоустройстве своих дворов, присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику и принять участие в экологических акциях.