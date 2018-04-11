21 апреля стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2018»
С 21 апреля по 21 мая 2018 года по инициативе неправительственного экологического фонда В.И.Вернадского стартует Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна–2018». Акция проходит в России в пятый раз.
Указом Президента Российской Федерации 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Одним из ключевых направлений добровольческой деятельности является экологическое волонтерство, в котором задействованы десятки тысяч добровольцев, вносящих весомый вклад в охрану окружающей среды.
Главная цель проекта – объединить и поддержать инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями и органами государственной власти.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна–2018» – одна из самых массовых добровольческих экологических акций нашей страны – станет важным событием Года добровольца.
Саратовская область традиционно поддерживает Всероссийский проект. Присоединиться к субботнику могут все желающие. Министерство природных ресурсов и экологии области приглашает всех, кому небезразлично экологическое состояние городских парков и лесов, всех, кто заботится об улучшении чистоты и благоустройстве своих дворов, присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику и принять участие в экологических акциях.