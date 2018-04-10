В области подтоплены двенадцать низководных мостов и две насыпных плотины в Балашовском и Перелюбском районах
По состоянию на 16 часов 9 апреля в Саратовской области затопленных и подтопленных населенных пунктов нет.
В результате паводка остаются подтопленными 12 низководных мостов и 2 насыпных плотины в Балашовском и Перелюбском районах. В г.Аткарск и Аткарском районе организованы лодочные переправы. Во всех населенных пунктах, с которыми затруднено сообщение, жизнедеятельность населения не нарушена. Имеются объездные маршруты.
Кроме того, перелит участок объездной дороги у ремонтируемого моста на федеральной трассе Р-158. На данном участке временно приостановлено движение. Объезд в настоящее время осуществляется через Татищевский район. На месте организовано дежурство экипажа ГИБДД.
В Самойловском районе обстановка стабилизируется в связи с понижением уровня воды в реках Терса и Елань. Остаются подтопленными 28 приусадебных участков.
В с.Бобровка Красноармейского района вода остается на приусадебных участках. Эвакуация людей не потребовалась.
В связи с повышением уровня воды в р. Аткара органы местного самоуправления проводят комплекс превентивных мероприятий.
Проведены все запланированные превентивные подрывы льда. Подрывные команды ОГУ «Служба спасения Саратовской области» находятся в готовности к ликвидации возможных заторов льда на реках.
В настоящее время, в рабочем порядке проводятся работы по заявкам граждан.