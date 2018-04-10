В области подтоплены двенадцать низководных мостов и две насыпных плотины в Балашовском и Перелюбском районах

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В результате паводка остаются подтопленными 12 низководных мостов и 2 насыпных плотины в Балашовском и Перелюбском районах. В г.Аткарск и Аткарском районе организованы лодочные переправы. Во всех населенных пунктах, с которыми затруднено сообщение, жизнедеятельность населения не нарушена. Имеются объездные маршруты.Кроме того, перелит участок объездной дороги у ремонтируемого моста на федеральной трассе Р-158. На данном участке временно приостановлено движение. Объезд в настоящее время осуществляется через Татищевский район. На месте организовано дежурство экипажа ГИБДД.В Самойловском районе обстановка стабилизируется в связи с понижением уровня воды в реках Терса и Елань. Остаются подтопленными 28 приусадебных участков.В с.Бобровка Красноармейского района вода остается на приусадебных участках. Эвакуация людей не потребовалась.В связи с повышением уровня воды в р. Аткара органы местного самоуправления проводят комплекс превентивных мероприятий.Проведены все запланированные превентивные подрывы льда. Подрывные команды ОГУ «Служба спасения Саратовской области» находятся в готовности к ликвидации возможных заторов льда на реках.В настоящее время, в рабочем порядке проводятся работы по заявкам граждан.