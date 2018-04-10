Галерея ИМХО приглашает на выставку "Кого ты лечишь?!"

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Галерея ИМХО продолжает размышлять над вопросами и темами, которые затрагивают каждого из нас. Когда-то на выставке «Ж.К.Х» художники и кураторы галереи исследовали нашу среду обитания, новая выставка художественными методами пытается осмыслить понятия здоровья и болезни, медицины и науки. А также приглашает зрителей задуматься, есть ли у искусства сегодня способность оздоровить пространство вокруг себя — материальное или духовное?«Кого ты лечишь!?» — сказали друг другу организаторы ИМХО-галереи. И каждый написал свой текст приглашения на новую выставку.«Так кого ты лечишь?! Учить и лечить – изменять к лучшему – это почти об одном. К «лучшему», как это понимает врач? Или пациент? Или договоримся? Или просто не нужно меня лечить? Медицина агрессивна и навязчива. На неё надеются и её боятся. И то, и другое справедливо. Вспомним, сумасшедший гениальный доктор — частый персонаж триллеров. Новые технологии одновременно обещают исцеление и чреваты рисками. Знаете, иногда хочется быть немного не то чтобы больным, но не здоровым. Болезнь как достоинство и особенность. Норма как что-то сомнительное, как отсутствие индивидуальности. Художник как патология или тот, кто на неё указывает и намекает на возможность исцеления? Вы хотите услышать слова «медицинский дискурс»? Пожалуйста. И об этом тоже. Велкам.» (доктор медицинских наук, профессор Алексей Трубецков)«Кого ты лечишь?» – фраза очень емкая и многозначная. Это и вопрос, и ответ одновременно. Она ставит вопрошающего в положение посвященного, который не ведётся на обман или развод, не нуждается в лечении и знает все расклады. Блеф это или правда – вопрос открытый. В хитросплетениях такого многогранного лечебного вопроса мы и хотим разобраться.» (Алина Белоусова)«Мы можем услышать анализ истории болезни где угодно — в подъезде и в парке, в магазине и за семейным ужином. Мы всегда знаем проверенное средство, умеем ставить диагнозы по сети, наша аптечка оснащена для выживания в условиях ядерной зимы. Что это — губительная самоуверенность или единственный путь к спасению? Вы верите, что все болезни из-за стрессов? Может ли в таком случае поход на выставку стать поводом к душевному исцелению или, наоборот, появлению опасных осложнений? Можно ли считать художника врачевателем душ — чужих или только своей собственной? Или это место уже давно занято психотерапевтом?» (Анастасия Колесникова)