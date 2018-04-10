За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области снизилась на 17 процентов

просмотров: 155

В целом по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше расчетного эпидемического порога, но отмечается снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей на 17,22%.В Саратове заболеваемость ОРВИ по совокупному населению выше расчетного эпидемического порога (всего зарегистрировано 7 281 случай).С 10 апреля возобновится образовательный процесс в образовательных организациях.Министерство здравоохранения области напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики против гриппа.При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением.Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, которое характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей.Наибольшую опасность грипп представляет для малышей в возрасте до 3-х лет, пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Именно среди них, после перенесенного гриппа, часто отмечаются осложнения.Как можно защитить себя от гриппа?Используйте общие меры по профилактике гриппа:- избегайте близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления жара (температуры) и кашель,- тщательно и часто мойте руки водой с мылом.Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, употребление «здоровой» пищи, физическую активность.Если вы заболели простудным заболеванием, оставайтесь дома и не ходите на работу, в школу, не отправляйтесь в поездку, не ходите в магазин, не посещайте общественные места. Если вам надо выйти из дома, надевайте маску для лица. Отдыхайте и принимайте большое количество жидкости. Прикрывайте рот и нос имеющимися одноразовыми платками во время кашля и чихания. Сообщите семье и друзьям о вашей болезни и попробуйте избегать контакта с людьми.С момента появления симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением – грипп опасен и коварен своими осложнениями! При высокой температуре вызовете врача на дом и расскажите о ваших симптомах. Строго следуйте советам, которые вам даст врач. Для лечения гриппа применяются противовирусные препараты. Эти препараты должны назначаться только врачом! Для снижения высокой температуры рекомендуются жаропонижающие средства, такие как парацетомол. Не применяйте препараты, содержащие аспирин, т.к. он противопоказан при вирусных заболеваниях.