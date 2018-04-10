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В ТОП-5 рейтинга летних шин – КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico

Новости
В ТОП-5 рейтинга летних шин – КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico

TruTop.ru проанализировал отзывы автовладельцев и составил рейтинг шин на этот летний сезон. В своем ценовом сегменте среде лучших были названы модели КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico.

Легковые модели шинных брендов КАМА EURO и Viatti не только оптимальны по стоимости. Так, как отметили авторы обзора: «Шины нижнекамского завода считаются лучшим вариантом российской летней резины по мнению многих автолюбителей». Именно поэтому попадание модели шинного бренда КАМА EURO в этот рейтинг вполне закономерно. Среди достоинств данных шин были выделены: отличная проходимость и хорошее противостояние износу.

Модель шинного бренда Viatti автовладельцы выделили за ее прочные боковины, износостойкость и устойчивость к образованию грыж. Viatti Strada Asimmetrico советуют эксплуатировать на автомобилях с «мягкой» подвеской, чтобы улучшить управляемость транспортного средства.

Торговый дом «КАМА» (https://www.td-kama.com/ru/) - генеральный дистрибьютор продукции шинного бизнеса ПАО «Татнефть». В настоящее время Торговый дом «Кама» предлагает потребителю легковые, легкогрузовые шины торговых марок «КАМА», КАМА EURO, Viatti, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные шины марки КАМА, а также специальные и сельскохозяйственные шины. Шины производства шинного бизнеса ПАО «Татнефть» используют для первичной комплектации такие ведущие автопроизводители как «КАМАЗ», Группа «ГАЗ», «ИВЕКО-АМТ», «НефАЗ», «УАЗ», «Фольксваген Груп Рус», «Форд Соллерс Холдинг» и другие.

Источник: TruTop.ru