Вопросы развития пивной отрасли обсудят на форуме «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»

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Об этом они будут говорить 11 апреля в Новосибирске, где состоится VII-й Отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Мероприятие, генеральным партнером которого выступает ведущий пивоваренный бренд Российской Федерации «Балтика», пройдет в рамках Международной выставки FoodService Siberia/ Beer Expo.Грядущий форум можно смело назвать, по сути, единственной подобной дискуссионной площадкой в СФО и ДФО. В его рамках участники рынка пива России смогут пообщаться с представителями власти и отраслевыми экспертами. Планируется, что значительную часть повестки форума отведут на проработку решений для предотвращения предлагаемых в России ограничений в отношении производства и оборота пенного напитка. Также участники мероприятия поднимут на обсуждение вопрос консолидации игроков рынка с целью его защиты.Ключевая задача апрельского форума, таким образом, заключается в обсуждении действий, противодействующих появлению новых нелогичных ограничений для цивилизованного пивного бизнеса в Российской Федерации. Представители Межрегионального управления РАР по СФО представят позицию регулятора по актуальным вопросам мероприятия.Регистрация на форум осуществляется по электронной почте: pivosibiri.news@gmail.com и по телефону: +7 (962)826-80-00, или на сайте выставки FoodService Siberia/ Beer Expo — 2018: http://www.foodservice-siberia.ru/ru-RU/