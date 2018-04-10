10 апреля 2018 08:22 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 09 апреля
В области подтоплены двенадцать низководных мостов и две насыпных плотины в Балашовском и Перелюбском районах
17:07 | 09 апреля
Галерея ИМХО приглашает на выставку "Кого ты лечишь?!"
16:23 | 09 апреля
За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Саратовской области снизилась на 17 процентов
15:38 | 09 апреля
К месту приземления Юрия Гагарина 12 апреля будут ходить автобусы
14:55 | 09 апреля
Сегодня снижены параметры холодной воды некоторым абонентам Саратова
13:20 | 09 апреля
В ТОП-5 рейтинга летних шин – КАМА EURO-224 и Viatti Strada Asimmetrico
13:15 | 09 апреля
Вопросы развития пивной отрасли обсудят на форуме «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»
12:00 | 09 апреля
Саратовская барабанщица прошла в финал конкурса "Синяя Птица - Последний богатырь"
10:09 | 09 апреля
Международный органный фестиваль закроется выступлением звездного дуэта
09:15 | 09 апреля
Сборная Саратовской области победой завершила своё выступление в отборочной группе на финальных соревнованиях среди юношей 2005 года рождения
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Вопросы развития пивной отрасли обсудят на форуме «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»

Новости
Вопросы развития пивной отрасли обсудят на форуме «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»

Игроки отечественного пивного рынка пива встревожены тенденцией по ужесточению требований в отношении производства и оборота пенного напитка.

Об этом они будут говорить 11 апреля в Новосибирске, где состоится VII-й Отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Мероприятие, генеральным партнером которого выступает ведущий пивоваренный бренд Российской Федерации «Балтика», пройдет в рамках Международной выставки FoodService Siberia/ Beer Expo.

Грядущий форум можно смело назвать, по сути, единственной подобной дискуссионной площадкой в СФО и ДФО. В его рамках участники рынка пива России смогут пообщаться с представителями власти и отраслевыми экспертами. Планируется, что значительную часть повестки форума отведут на проработку решений для предотвращения предлагаемых в России ограничений в отношении производства и оборота пенного напитка. Также участники мероприятия поднимут на обсуждение вопрос консолидации игроков рынка с целью его защиты.

Ключевая задача апрельского форума, таким образом, заключается в обсуждении действий, противодействующих появлению новых нелогичных ограничений для цивилизованного пивного бизнеса в Российской Федерации. Представители Межрегионального управления РАР по СФО представят позицию регулятора по актуальным вопросам мероприятия.

Регистрация на форум осуществляется по электронной почте: pivosibiri.news@gmail.com и по телефону: +7 (962)826-80-00, или на сайте выставки FoodService Siberia/ Beer Expo — 2018: http://www.foodservice-siberia.ru/ru-RU/