Саратовская барабанщица прошла в финал конкурса "Синяя Птица - Последний богатырь"

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"Весенний цикл программ популярного телевизионного проекта ВГТРК создан в сотрудничестве с компанией «Disney», представившей в 2017 году самый кассовый отечественный семейный фильм «Последний богатырь». Теле- и киноиндустрия впервые объединили свои творческие ресурсы, чтобы создать уникальное детское шоу на российском телевидении, где главным призом станет возможность принять участие в съемках продолжения кино-сказки.Вторая конкурсная программа началась с «дуэта ударников». Под номером «9» на главную телевизионную сцену для самых одаренных детей страны вновь вышли представительница Саратовской области Екатерина Филимонова и Степан Семенов из города Видное Московской области. 11-летние барабанщики исполнили композицию знаменитого французского оскароносного кинокомпозитора А. Деспла «The secret life of pets». Члены жюри единогласно отметили удивительную слаженность представленного ансамбля. А народный артист России, виртуозный пианист Денис Мацуев назвал выступление «супер-баттлом барабанщиков» и подчеркнул, что такого эксперимента в проекте «Синяя птица» еще не было!- Главная цель проекта – найти в каждом ребенке, который становится его участником, новые грани таланта, - прокомментировала очередной успех представителей Саратовской области в федеральном телепроекте региональный продюсер Всероссийского конкурса «Синяя птица», продюсер ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Екатерина и Степан уже представляли на конкурсе сольные номера, которые принесли им победы в предыдущих сезонах, после чего члены жюри увидели в них потенциал для совместных выступлений. Но здесь стоит отметить, что ребята были знакомы еще до того, как стали участниками проекта. Несколько лет назад они подружились на конкурсе барабанщиков, который проходил на родине Степана, в городе Видное. Тогда Катя только начинала играть на барабанной установке, но ее феноменальные способности сразу были по достоинству отмечены специалистами. Теперь наша юная барабанщица все время подтверждает данный ей народной артисткой России Светланой Безродной титул «королевы ритма» на самых престижных концертных площадках страны!Также, во втором выпуске программы стали известны результаты зрительского голосования за участников первого конкурсного дня. За выход в финал боролась воспитанница музыкальной школы № 1 г. Балаково, победительница второго сезона конкурса «Синяя птица» Софья Тюрина, исполнившая в премьерном выпуске нового цикла программ попурри из мультфильмов в джазовой аранжировке. Но для продолжения борьбы за главный приз проекта «Синяя птица – Последний богатырь» юной саксофонистке не хватило количества голосов, отданных за нее зрителями, - сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".- Тем не менее, у каждого участника сказочного сезона, вне зависимости от выхода в финал, сохраняется возможность получить спецприз, - добавила региональный продюсер конкурса «Синяя птица», продюсер ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Всем ребятам организаторы предоставляют шанс представить Россию на 19-м конкурсе молодых музыкантов «Евровидение-2018», который пройдет в этом году в Эдинбурге. Отбор кандидатов ведет лично Денис Леонидович Мацуев. Таким образом конкурс «Синяя птица» расширяет границы возможностей для дальнейшего профессионального роста юных талантливых музыкантов страны! Кто получит этот фантастический шанс, мы узнаем только в финале сказочного сезона! И мы, конечно, болеем за наших!