Международный органный фестиваль закроется выступлением звездного дуэта

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В программе концерта в исполнении дуэта прекрасных музыкантов прозвучит как органная классика, так и джазовые стандарты.Выдающийся импровизатор Францис ВИДИЛ карьеру органиста начал рано - его отец был органистом церкви святых Павла и Людовика в Париже. Уже с 8 лет мальчик аккомпанировал на католических мессах парижского собора. Он обучался в Версальской и Парижской консерваториях в течении 10 лет по разным специальностям - на скрипке, трубе, органе, клавесине, ударных инструментах, импровизации, джазовом фортепиано. Во время обучения получил 3 главных приза как пианист и органист. C 1987 года Францис Видил за внешнее и стилевое исполнительское сходство с Моцартом – «штатный» исполнитель роли великого композитора в главных кино- и театральных постановках Франции. Его дар актёра-импровизатора перевоплощаться на глазах у зрителей позволил Францису стать одним из лучших концертных импровизаторов Европы. В 35 лет Францис Видил стал профессором Версальской консерватории, а спустя 10 лет – Почётным, «неувольняемым» профессором и деканом. Он является единственным обладателем первых премий европейских международных конкурсов по импровизации на органе и фортепиано. Его талант импровизатора для России в 2008 году открыл Саратовский международный органный фестиваль по рекомендации венской оперной певицы, бывшей саратовчанки Любови Белоцерковской. Теперь Францис – желанный гость в Московском кафедральном соборе, на органных фестивалях во Владивостоке, Казани, Самаре, Ульяновске, Геленджике, Сочи, Анапе, Пензе. Но каждый год он находит время выступить в ставшем для него родным Саратове. Здесь он дал уже более 10 благотворительных концертов в рамках проекта «Орган – в подарок детям» для воспитанников детских домов области, за что был награждён медалью и Почётной Грамотой Общественного Совета Министерства образования Саратовской области.13 июня 2018 года в 14.00 в зале Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоится уже 46й благотворительный концерт проекта ДШИ № 8 «Орган – в подарок детям» с программой «День России»для воспитанников детских домов и интернатов Саратовской области. В ансамбле с Почётным профессором Парижской и Версальской консерваторий, приглашённым профессором консерваторий Фрибурга (Швейцария) и Гаваны (Куба), музыкального факультета университета штата Пенсильвании (США), выдающимся импровизатором-мультиинструменталистом Францисом ВИДИЛОМ (труба, рояль, ударные) выступят ведущий сочинский саксофонист Сергей Бельгисов (дудук, саксофон), учащиеся детских щкол искусств гг. Саратова и Пензы, студенты Саратовского Театрального института. Прозвучит французская музыка и фронтовые песни 40х годов 20 века. Ведущим выступит руководитель проекта – кандидат искусствоведения Олег Белоцерковский.