Сборная Саратовской области победой завершила своё выступление в отборочной группе на финальных соревнованиях среди юношей 2005 года рождения
Сегодня сборная Саратовской области победой завершила своё выступление в отборочной группе на финальных соревнованиях среди юношей 2005 года рождения.
"Одержав четыре победы и один раз сыграв в ничью, наша команда заняла первое место в своей отборочной группе. Сегодня соперником наших ребят была команда г. Волгограда. Не испытав особых проблем в этом матче, саратовцы уверенно победили со счётом 28:19 (13:7).
Сборная Саратовской области:
Березин Егор - 8, Молев Денис - 6, Сергеев Артём - 4, Кузьмин Артём - 4, Баюшкин Максим - 4, Филиппов Анатолий - 2.
На финальном этапе за 1-6 места, саратовцам предстоит сразиться с соперниками из Московской области, Самарской области и Астрахани. В финальный этап наша команды выходит с тремя набранными очками (победа над Ставропольским краем и ничья с командой Тимашевска). Завтра стартуют игры в финальной группе. Саратовцы померятся силами с серебряным призёром прошлогоднего розыгрыша Детской Гандбольной Лиги, командой города Астрахани", - сообщает пресс-служба ГК "СГАУ-Саратов.