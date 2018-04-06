В Саратове открывается кинофестиваль "Гагарин.док"
9 апреля в Саратове стартует второй фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.док».
По словам заместителя министра культуры региона Владимира Баркетова, Саратовский кинопроект «Гагарин.док» набирает обороты, год от года становится ярче и масштабнее.
- По масштабу культурного потенциала Саратовская область не уступает Москве и Санкт-Петербургу. Именно здесь родились фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания», Всероссийский конкурс телефильмов и программ «Мир права». «Гагарин. док» — ещё одна ступень, ведущая в увлекательный мир творчества и открытий . И я уверен, что все участники фестиваля достигнут высот и обретут своего верного зрителя», -отметил Баркетов.
В рамках кинофестиваля состоятся показы и обсуждения фильмов, лекции, круглые столы, выставки и встречи с деятелями искусств.
Торжественное открытие мероприятия состоится 10 апреля в 16.00 в клубе СГУ.