6 апреля 2018 23:43 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 06 апреля
В Саратове открывается кинофестиваль "Гагарин.док"
17:00 | 06 апреля
"Навстречу солнцу": приглашает музей К.Федина
16:39 | 06 апреля
Саратовские сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков
16:07 | 06 апреля
В Энгельсском районе завершается подготовка к празднованию Дня космонавтики
15:15 | 06 апреля
В следственном изоляторе Саратова обнаружен труп мужчины
14:00 | 06 апреля
За минувшие сутки в регионе ликвидировано пять пожаров
13:00 | 06 апреля
Саратовская глиняная игрушка может получить "Хрустальный компас"
12:57 | 06 апреля
Паводок: в Саратовкой области затоплено пять низководных мостов
12:51 | 06 апреля
Новые дорожные знаки будут установлены в Саратове
12:00 | 06 апреля
2ГИС показал площадки Тотального Диктанта в Саратове
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Саратовская глиняная игрушка может получить "Хрустальный компас"

Новости
Саратовская глиняная игрушка может получить "Хрустальный компас"

Книга саратовского мастера Петра Африкантова «Горновица. Сказка и быль о саратовской глиняной игрушке» участвует в конкурсе национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Издание».

Проект представляет собой сборник сказок о мастерах-игрушечниках, живших в старину в Саратовской губернии. Кроме того, это еще и увлекательный рассказ о реальной истории возрождения народного промысла и пособие по лепке и росписи самобытной саратовской игрушки-забавки.

Дополняет и украшает книгу богатый фотоматериал оригинальных глиняных игрушек из коллекции мастера-игрушечника и собрания Радищевского музея. Петр Африкантов - потомственный мастер-игрушечник, который восстановил традиционные приемы лепки и росписи саратовской глиняной игрушки. В коллекции Радищевского музея около 400 экземпляров саратовской игрушки. Регулярно проводятся выставки и мастер-классы по ее изучению и популяризации.

Проголосовать за проект можно по ссылке: http://rus-compass.ru/projects/5118/