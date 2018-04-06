Саратовская глиняная игрушка может получить "Хрустальный компас"
Книга саратовского мастера Петра Африкантова «Горновица. Сказка и быль о саратовской глиняной игрушке» участвует в конкурсе национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Издание».
Проект представляет собой сборник сказок о мастерах-игрушечниках, живших в старину в Саратовской губернии. Кроме того, это еще и увлекательный рассказ о реальной истории возрождения народного промысла и пособие по лепке и росписи самобытной саратовской игрушки-забавки.
Дополняет и украшает книгу богатый фотоматериал оригинальных глиняных игрушек из коллекции мастера-игрушечника и собрания Радищевского музея. Петр Африкантов - потомственный мастер-игрушечник, который восстановил традиционные приемы лепки и росписи саратовской глиняной игрушки. В коллекции Радищевского музея около 400 экземпляров саратовской игрушки. Регулярно проводятся выставки и мастер-классы по ее изучению и популяризации.
Проголосовать за проект можно по ссылке: http://rus-compass.ru/projects/5118/