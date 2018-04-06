Новые дорожные знаки будут установлены в Саратове

просмотров: 119

Были рассмотрены обращения граждан и юридических лиц.Так, генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» обратился с просьбой изменить организацию дорожного движения по улице Зарубина на участке от улицы Рахова до улицы Пугачева. Члены комиссии единогласно рекомендовали ввести на этом участке двухстороннее движение.По вопросу изменения организации дорожного движения по Московскому шоссе в районе путем демонтажа знака 2.4 «Уступите дорогу» и установкой знака 8.13 «Направление главной дороги»при движении по Московскому шоссе обратился заместитель начальника ОГИБДД УВД по городу Саратову. Предложение было поддержано.Члены комиссии также рассмотрели обращение жителей и администрации Фрунзенского района об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по ул.Мирный пер. по левой стороне на участке дороги от улицы Люкшина до улицы Вавилова. Единогласно проголосовали «за».Будет заменен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» на дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» по улицеЖуковского, 25, в соответствии с обращением генерального директора АО «Саратовские авиалинии». Также будут установлены знаки 5.18 «Место стоянки легковых такси», 8.2.5 «Зона действия» - 10м .Заместитель генерального директора по безопасности АО НПП «Алмаз» направил обращение об установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.2. «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор» у центральных въездных ворот на ул.Панфилова,1Б. Просьба будет удовлетворена.МУПП «СГЭТ» обратилось по установке знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24. «Работает эвакуатор» из-за создания помех движению троллейбусов на кольце маршрута троллейбуса № 15 «Ж/Д Вокзал - пл. Орджоникидзе» на пл. Орджоникидзе.В связи с организацией строительства многоквартирного дома, будут установлены дорожные знаки, предусматривающие ограничение времени парковки с 8.00 до 20.00 с апреля 2018 года по июль 2020 года по Нескучному переулку на участке дороги от ул. Лермонтова до ул. Чернышевского.