"Навстречу солнцу": приглашает музей К.Федина
Государственный музей К.А. Федина, Саратовское отделение «Союза художников России» при поддержке Министерства культуры Саратовской области представляют совместный выставочный проект «Навстречу солнцу».
На экспозиции представлены около сорока живописных и графических работ известных саратовских мастеров разных поколений. Среди них – Н.А. Чечнева, Н.П. Семенова, В.С. Гуляев, А.П. Котов, А.В. Мухин, Е.И. Мальцева, А.П. Солдатенко, Л.А. Маханькова.
"В начале весны особенно хочется солнца и ярких красок. Участники выставки, получившей название «Навстречу солнцу", приглашают зрителей окунуться в мир живописи, пронизанный любовью, радостью, светом и пойти вместе с ними навстречу весне и лету, навстречу солнцу!", - анонсирует выставку пресс-служба музея.
Выставка работает с 6 по 20 апреля.