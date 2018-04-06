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Саратовские сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков

Новости
Саратовские сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков

Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД России по Саратовской области изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотических веществ.

В рамках расследования уголовного дела возбужденного в отношении подозреваемых в организации преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств, на квартире одного из фигурантов сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области обнаружено и изъято около 5 килограммов наркотического вещества синтетического происхождения.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело.