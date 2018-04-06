Саратовские сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков
Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД России по Саратовской области изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотических веществ.
В рамках расследования уголовного дела возбужденного в отношении подозреваемых в организации преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств, на квартире одного из фигурантов сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области обнаружено и изъято около 5 килограммов наркотического вещества синтетического происхождения.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело.