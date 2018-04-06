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В Энгельсском районе завершается подготовка к празднованию Дня космонавтики

Новости
В Энгельсском районе завершается подготовка к празднованию Дня космонавтики

В Энгельсском районе продолжается подготовка к празднованию Дня космонавтики.

По традиции основные мероприятия пройдут на месте приземления первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. В этот день состоится праздничный митинг, возложение цветов к памятнику Юрия Гагарина, показательные выступления парашютистов. Начало мероприятий в 11.00. Новшеством праздничной программы станет прохождение «Космического полка» - студенты пронесут портреты космонавтов. Также будут произведены запуск модели ракеты и воздушного шара. Кроме того, можно будет ознакомиться с экспонатами музейно-выставочного проекта «Страна, покорившая космос».

В связи с погодными условиями часть мероприятий, посвященных Дню космонавтики, будет перенесена с Гагаринского поля на центральную площадь Энгельса. В 14.00 здесь состоится культурно-познавательная программа, будут работать восемь космических станций по различным направлениям: «НеПРОСТО Космос», «Молодежь будущего», «Человек. Земля. Космос», «Город мастеров». Станцию «Многонациональный космодром» украсят национальные дворики с костюмами, традициями, блюдами, песнями и танцами народов, проживающих на территории района. Концертная программа творческих коллективов учреждений культуры будет представлена на станции «Звездный калейдоскоп».

Первый этап кубка Саратовской области по экстрим эндуро (мотоспорт) в связи с неблагоприятными погодными условиями перенесен на другую дату, о которой будет сообщено дополнительно.