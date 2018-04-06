В следственном изоляторе Саратова обнаружен труп мужчины
В ночь с 5 на 6 апреля 2018 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из камер следственного изолятора города Саратова тела 54-летнего мужчины, являющегося фигурантом уголовного дела об убийствах, совершенных на территории города. Предположительно мужчина совершил суицид.
По данному факту следственный отдел по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области проводит доследственную проверку.
В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а так же иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.