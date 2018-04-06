6 апреля 2018 23:43 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 06 апреля
В Саратове открывается кинофестиваль "Гагарин.док"
17:00 | 06 апреля
"Навстречу солнцу": приглашает музей К.Федина
16:39 | 06 апреля
Саратовские сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков
16:07 | 06 апреля
В Энгельсском районе завершается подготовка к празднованию Дня космонавтики
15:15 | 06 апреля
В следственном изоляторе Саратова обнаружен труп мужчины
14:00 | 06 апреля
За минувшие сутки в регионе ликвидировано пять пожаров
13:00 | 06 апреля
Саратовская глиняная игрушка может получить "Хрустальный компас"
12:57 | 06 апреля
Паводок: в Саратовкой области затоплено пять низководных мостов
12:51 | 06 апреля
Новые дорожные знаки будут установлены в Саратове
12:00 | 06 апреля
2ГИС показал площадки Тотального Диктанта в Саратове
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В следственном изоляторе Саратова обнаружен труп мужчины

Новости
В следственном изоляторе Саратова обнаружен труп мужчины

В ночь с 5 на 6 апреля 2018 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в одной из камер следственного изолятора города Саратова тела 54-летнего мужчины, являющегося фигурантом уголовного дела об убийствах, совершенных на территории города. Предположительно мужчина совершил суицид.

По данному факту следственный отдел по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области проводит доследственную проверку.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а так же иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.