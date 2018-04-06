За минувшие сутки в регионе ликвидировано пять пожаров

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5 апреля в 20 ч. 30 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в кафе «Суши-Стейк» на ул. Московской. Горело межчердачное перекрытие на площади 2 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.5 апреля в 23 ч. 56 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в подвале жилого дома в 5-ти этажном доме на ул. Тульской в Заводском районе. Площадь пожара составила 20 кв.м. на тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.6 апреля в 05 ч. 19 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в сарае в с. Таловка Калининского района. Площадь пожара составила 144 кв. м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.6 апреля в 06 ч. 00 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в электровозе на 8-ой Дачной на ст. Поливановка. Горела торцевая стена вагона, кабина машиниста и моторный отсек, общая площадь 21 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.