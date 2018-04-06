Паводок: в Саратовкой области затоплено пять низководных мостов
По состоянию на семь часов утра 6 апреля в результате паводка в области перелиты пять низководных мостов (у н.п. Залесянка, н.п. Штейнгардт и н.п. Песчанка Самойловского муниципального района; у н.п. Невежкино и н.п. Атаевка Лысогорского муниципального района), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
Имеются объездные дороги. Подтопленных населенных пунктов, объектов ЖКХ и энергетики нет, жизнедеятельность населения не нарушена.
Для мониторинга паводковой обстановки и проведения противопаводковых мероприятий в области работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.