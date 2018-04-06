2ГИС показал площадки Тотального Диктанта в Саратове
Городской информационный сервис 2ГИС составил подборку, в которой отмечены все площадки, где можно написать Тотальный Диктант в Саратове.
В этом году площадок, которые решили принять участие во всероссийской акции грамотности, оказалось 9.
— Мы всегда стараемся сделать проще жизнь людей и делиться самой актуальной информацией о городе в удобном формате, — говорит Екатерина Балабрикова, маркетолог 2ГИС в Саратове. — И мы сделали подборку для того, чтобы любой пользователь, который захочет написать диктант, мог быстро найти удобную для него площадку, добавить это место в избранное и построить до него маршрут. Весь список площадок можно найти на сайте 2ГИС в разделе «Интересное в городе».
Подборка также доступна и в мобильной версии 2ГИС во вкладке «Интересное» в основном меню.