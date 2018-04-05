На Рахова прошла социальная акция «Сохраним птиц на земле»
Мероприятие было организовано в рамках масштабной акции «Выходи гулять».
В рамках акции школьники Октябрьского района сделали деревянные, практичные и долговечные скворечники, расписав их красивыми рисунками. Домики для птиц были развешены на бульваре по улице Рахова. В них маленькие волонтеры насыпали птицам корм.
Организаторы акции поблагодарили ребят за то, что они не остались равнодушными к птичьи бедам и сделали маленькие домики с кормушками для них.
Фото https://svoimirukamy.com