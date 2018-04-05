Промышленные предприятия перечислили в областной бюджет в прошлом году более 26 млрд. рублей

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Предприятия промышленности, трубопроводного транспорта и связи области в 2017 году перечислили в консолидированный бюджет региона налогов на сумму более 26,1 млрд рублей. По информации минпромэнергетики области, данный показатель на 11,4% превосходит результаты 2016 года.Налог на прибыль составил более 11,515 млрд. рублей (113,1% к уровню 2016 года), перечисления по НДФЛ - более 8,873 млрд. рублей (107,3%), перечисления по налогу на имущество - свыше 3,501 млрд. рублей ( 111%).Рост налоговых поступлений в бюджет области в 2017 году в первую очередь обеспечен за счет поступления налога на прибыль по консолидированным группам налогоплательщиков «Газпром», «Росэнергоатом» и «Северсталь». Так, «Газпром» перечислил в бюджет в 4,2 раза больше средств, чем в 2016 году, «Северсталь» - в 1,5 раза, «Росэнергоатом» - на 10,4%.