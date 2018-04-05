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Передано в суд дело банды наркоторговцев

Новости / ЧП
Передано в суд дело банды наркоторговцев

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 19 эпизодов противоправной деятельности.

Как сообщается на официальном сайте МВД России, в настоящее время окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении группы граждан, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности.

По версии следствия, восемь жителей региона занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории Саратова с использованием сети интернет посредством закладок. Оплата производилась через платежные терминалы.

- В ходе предварительного расследования определены: структура организации, сферы влияния, роли и функциональные обязанности каждого участника, а также способы легализации денежных средств, полученных преступным путем. Изъято более 2000 разовых доз наркотиков, приготовленных для дальнейшей реализации, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 19 эпизодов противоправной деятельности. Кроме того, один из организаторов обвиняется в легализации более 5 миллионов рублей, полученных в результате незаконного сбыта наркотиков.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото https://cod56.ru