Пенза заинтересоваласьс аратовским опытом предоставления мер соцподдержки гражданам
Представители министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области посетили министерство социального развития Саратовской области с целью обмена опытом по реализации программы ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Между ведомствами давно налажено партнерское взаимодействие по различным вопросам.
В начале встречи гостей из соседнего региона поприветствовала первый заместитель министра социального развития Саратовской области Нина Рябина. Нина Георгиевна сообщила общую информацию о структуре и деятельности министерства и подведомственных ему учреждениях, привела некоторые статистические данные по количеству потребляемых социальных услуг и рассказала о планах на ближайшее будущее.
«На сегодняшний день в области создана динамичная система социальной защиты и социальной поддержки населения, нацеленная на адресность предоставляемой помощи и оказывающая максимально полный перечень услуг гражданам. Работа наших учреждений постоянно оптимизируется, мы активно перенимаем успешный опыт других регионов, тем самых улучшая качество предоставляемых услуг населению», - отметила заместитель министра.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с механизмами расчета и начисления ежемесячной компенсации расходов на ЖКУ. Специалисты министерств обсудили организацию работы на первоначальном этапе, систему формирования общей базы получателей социальных услуг, разработку технических параметров программного комплекса, который обеспечивает расчет т начисление социальных выплат, обсудили конкретные примеры взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсноснабжающими организациями. Большое внимание было уделено разработке законодательных актов, регламентирующих работу министерства и структурных подразделений при оказании мер социальной поддержки населения.