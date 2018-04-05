Пенза заинтересоваласьс аратовским опытом предоставления мер соцподдержки гражданам

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Представители министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области посетили министерство социального развития Саратовской области с целью обмена опытом по реализации программы ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Между ведомствами давно налажено партнерское взаимодействие по различным вопросам.В начале встречи гостей из соседнего региона поприветствовала первый заместитель министра социального развития Саратовской области Нина Рябина. Нина Георгиевна сообщила общую информацию о структуре и деятельности министерства и подведомственных ему учреждениях, привела некоторые статистические данные по количеству потребляемых социальных услуг и рассказала о планах на ближайшее будущее.«На сегодняшний день в области создана динамичная система социальной защиты и социальной поддержки населения, нацеленная на адресность предоставляемой помощи и оказывающая максимально полный перечень услуг гражданам. Работа наших учреждений постоянно оптимизируется, мы активно перенимаем успешный опыт других регионов, тем самых улучшая качество предоставляемых услуг населению», - отметила заместитель министра.Участники встречи обсудили вопросы, связанные с механизмами расчета и начисления ежемесячной компенсации расходов на ЖКУ. Специалисты министерств обсудили организацию работы на первоначальном этапе, систему формирования общей базы получателей социальных услуг, разработку технических параметров программного комплекса, который обеспечивает расчет т начисление социальных выплат, обсудили конкретные примеры взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсноснабжающими организациями. Большое внимание было уделено разработке законодательных актов, регламентирующих работу министерства и структурных подразделений при оказании мер социальной поддержки населения.