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В области отметят 140-летие со дня рождения К.С.Петрова-Водкина

Новости / Культура
В области отметят 140-летие со дня рождения К.С.Петрова-Водкина


Основные юбилейные мероприятия в течение года проводят Саратовский государственный художественный музей имени А.Н.Радищева и Хвалынский художественно-мемориальный музей имени К.С.Петрова-Водкина.

По информации министерства культуры области, в январе 2017 - феврале 2018 в музее Радищева прошла реставрация девяти живописных произведений художника из собрания хвалынского музея.

В мае пройдет презентация обновленной экспозиции картинной галереи имени К.С.Петрова-Водкина.

С мая по ноябрь запланированы автобусные экскурсии «По тропе К.С.Петрова-Водкина», а также реализация Интернет-проекта «Коллекция произведений К.С.Петрова-Водкина из собрания Радищевского музея».

В Государственном Русском музее (Санкт-Петербург) будет организована выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения».

В июне в картинной галерее имени К.С.Петрова-Водкина пройдет выставка «Ближний круг», на которой будут представлены произведения В.Э.Борисова-Мусатова, П.С.Уткина, П.В.Кузнецова из собрания Радищевского музея.

В августе в регионе пройдет фестиваль «Хвалынские этюды на родине К.С.Петрова-Водкина», а также научная конференция «К.С.Петров-Водкин как интегральный символ в искусстве и социокультурных проектах. Прошлое, настоящее, перспектива».

В ноябре в картинной галерее имени К.С.Петрова-Водкина откроется выставка «Друзей моих прекрасные черты…». В экспозиции будут представлены работы Кузьмы Петрова-Водкина и художников его окружения, фотографии, документы.