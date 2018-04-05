В майские праздники будет назначено несколько дополнительных поездов

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В частности, будет назначен поезд №485/239 сообщением Саратов – Москва (отправление из Саратова 28 апреля и 2 мая в 20:36, прибытие в Москву 29 апреля и 3 мая в 14:28), поезд №563/564 сообщением Балаково – Москва (отправление из Балаково 2 мая в 02:49, прибытие в Москву 3 мая в 04:00), поезд №513/209 Саратов – Москва – Балаково (отправление из Саратова 27 апреля в 08:20, прибытие в Москву 28 апреля в 04:00), поезд №239/240 сообщением Саратов – Москва (отправление из Саратова 27 апреля в 19:36, прибытие в Москву 28 апреля в 10:38).Также на маршрут выйдут поезд №207/208 сообщением Воронеж – Волгоград (отправление из Воронежа 11 мая в 19:05, прибытие в Волгоград 12 мая в 07:01) и поезд №405/406 сообщением Волгоград – Москва (отправление из Волгограда 27, 28 апреля и 2 мая в 06:24, прибытие в Москву 28, 29 апреля и 3 мая в 05:48).Время прибытия и отправления поездов – московское.