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В области подтоплено четыре низководных моста

Новости
В области подтоплено четыре низководных моста


Паводок наблюдается в Самойловском и Лысогорском районах.

Как сообщает МЧС области, по состоянию на 07 ч. 00 м. сегодняшнего дня в результате подъема уровня воды на реках Терса и Медведица затоплены четыре низководных моста у населенных пунктов Залесянка, Штейнгардт, Песчанка Самойловского района и у села Невежкино Лысогорского района.

Сообщается, что на сегодняшний день подтопленных населенных пунктов, объектов ЖКХ и энергетики нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Во всех населенных пунктах, где затоплены мосты, имеются объездные дороги.

Фото http://tulasmi.ru