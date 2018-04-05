В области подтоплено четыре низководных моста
Паводок наблюдается в Самойловском и Лысогорском районах.
Как сообщает МЧС области, по состоянию на 07 ч. 00 м. сегодняшнего дня в результате подъема уровня воды на реках Терса и Медведица затоплены четыре низководных моста у населенных пунктов Залесянка, Штейнгардт, Песчанка Самойловского района и у села Невежкино Лысогорского района.
Сообщается, что на сегодняшний день подтопленных населенных пунктов, объектов ЖКХ и энергетики нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Во всех населенных пунктах, где затоплены мосты, имеются объездные дороги.
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