5 апреля 2018 15:58 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:10 | 05 апреля
Пенза заинтересоваласьс аратовским опытом предоставления мер соцподдержки гражданам
13:19 | 05 апреля
В области отметят 140-летие со дня рождения К.С.Петрова-Водкина
12:33 | 05 апреля
В майские праздники будет назначено несколько дополнительных поездов
11:40 | 05 апреля
Россиянин Игорь Зарецкий вступит в битву за победу в кругосветной гонке «Золотой глобус»
10:46 | 05 апреля
В области подтоплено четыре низководных моста
09:53 | 05 апреля
В Саратовской консерватории пройдет творческий конкурс для молодых пианистов
09:00 | 05 апреля
Уголовник из ревности убил родного брата
19:08 | 04 апреля
Британский бренд одежды Boohoo начинает покорять российский рынок
18:00 | 04 апреля
Спектакли "Живой труп" и "Майская ночь" получили главные призы театрального фестиваля "Золотой Арлекин"
17:10 | 04 апреля
Качество воздуха в регионе - в норме
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Россиянин Игорь Зарецкий вступит в битву за победу в кругосветной гонке «Золотой глобус»

Новости
Россиянин Игорь Зарецкий вступит в битву за победу в кругосветной гонке «Золотой глобус»


В честь 50-летия знаменитой гонки «Золотой глобус» на приз газеты Sunday Times в 2018 году состоится одиночная кругосветная гонка Golden Globe Race. Она стартует 1 июля из французского города Ле Сабль д'Олон: яхтсменам предстоит преодолеть 30 000 миль наедине с водной стихией, для чего понадобится не менее 8 месяцев. Одним из участников события станет Игорь Зарецкий из Ярославля, который представит Россию в гонке века.

Условия и правила состязания очень суровые, такие же как и в 1968 году: не допускается использование в парусном вооружении и такелаже современных высокотехнологичных материалов, из средств навигации можно использовать только бумажные карты, магнитный компас, механический хронометр и секстан, связь – только по рации на коротких волнах.

У Игоря Зарецкого есть опыт подобных соревнований – в 2010 году он победил в одиночной гонке через Атлантику Jester Challenge. Для участия в гонке «Золотой глобус» он готовит двухмачтовую яхту «Эсмеральда» (построена в 1980 году). Уже 17 апреля яхта будет спущена на воду для тренировок и ходовых испытаний в испанском городе Аликанте.