Россиянин Игорь Зарецкий вступит в битву за победу в кругосветной гонке «Золотой глобус»
В честь 50-летия знаменитой гонки «Золотой глобус» на приз газеты Sunday Times в 2018 году состоится одиночная кругосветная гонка Golden Globe Race. Она стартует 1 июля из французского города Ле Сабль д'Олон: яхтсменам предстоит преодолеть 30 000 миль наедине с водной стихией, для чего понадобится не менее 8 месяцев. Одним из участников события станет Игорь Зарецкий из Ярославля, который представит Россию в гонке века.
Условия и правила состязания очень суровые, такие же как и в 1968 году: не допускается использование в парусном вооружении и такелаже современных высокотехнологичных материалов, из средств навигации можно использовать только бумажные карты, магнитный компас, механический хронометр и секстан, связь – только по рации на коротких волнах.
У Игоря Зарецкого есть опыт подобных соревнований – в 2010 году он победил в одиночной гонке через Атлантику Jester Challenge. Для участия в гонке «Золотой глобус» он готовит двухмачтовую яхту «Эсмеральда» (построена в 1980 году). Уже 17 апреля яхта будет спущена на воду для тренировок и ходовых испытаний в испанском городе Аликанте.