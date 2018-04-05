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Уголовник из ревности убил родного брата

Новости / ЧП
Уголовник из ревности убил родного брата


Злоумышленник задержан.

Преступление было совершено 2 апреля в Саратове на улице 3-я Степная. В тот роковой день 48-летний обвиняемый в своей квартире распивал спиртное с гражданской супругой. Вскоре домой вернулся его 46-летний брат и присоединился к застолью. Между мужчинами разгорелся конфликт на почве ревности. Старший брат схватил со стола кухонный нож и четыре раза ударил родственника в грудь и живот. Затем злоумышленник вынес потерпевшего на лестничную площадку, а сам вернулся в квартиру и продолжил пить.

Тем временем потерпевшего в бессознательном состоянии обнаружила соседка, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов и «скорую помощь». Однако мужчина скончался до прибытия бригады медиков.

В тот же день злоумышленник был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото https://advocate-office.com