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Британский бренд одежды Boohoo начинает покорять российский рынок

Новости


Нашумевший британский бренд одежды Boohoo вскоре официально появится на российском модном рынке.

Fashion-платформа Clouty.ru, активно сотрудничающая в настоящее время с более чем 100 крупнейшими fashion ритейлерами, выступит эксклюзивным представителем марки в РФ. У российских онлайн-покупателей появится возможность стать обладателями трендовых моделей из мировой столицы моды, пополнив свой гардероб модной одеждой, аксессуарами и обувью популярного бренда. Также с помощью ресурса Clouty.ru смогут продемонстрировать свой профессионализм многие стилисты, блогеры, дизайнеы и ценители качественных и красивых вещей.

Коллаборация fashion-платформы Clouty.ru с британским брендом Boohoo принесет много пользы и будет очень продуктивной. Об этом заверила российских потребителей Carol Kane, известный британский дизайнер и совладелица марки Boohoo. Как известно, бренд уже покорил модные рынки Англии, Франции и США, поддерживая не только внешние тенденции мировой моды, но и выступая за расширение границ мировых стандартов красоты, выпуская коллекции «+ size».