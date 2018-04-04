Спектакли "Живой труп" и "Майская ночь" получили главные призы театрального фестиваля "Золотой Арлекин"

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По информации министерства культуры области, в IX областном театральном фестивале "Золотой Арлекин" приняли участие Театр оперы и балета, ТЮЗ Киселева, Театр драмы имени И.А.Слонова и его филиал Театр русской комедии, областной Театр оперетты, детское театрально-концертное учреждение и театр кукол «Теремок», драматические театры Вольска, Балашова, Балаковский ТЮЗ, муниципальные театры Саратова «Версия» и «Балаганчикъ», а также творческие коллективы Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке - театр «Куклы Папы Карло» и театр фокусов «Самокат».По традиции, театры представляли спектакли сезонов 2016 -2017 годов. С 9 по 20 февраля жюри просмотрело 25 постановок и определило лауреатов, которым были вручены дипломы и бронзовые статуэтки.Лучшим спектаклем фестиваля признан «Живой труп» (Л.Толстой, И.Толстой) Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А.Слонова. Эта постановка отмечена еще несколькими наградами. Так, актриса театра Татьяна Родионова получила статуэтку за лучшую женскую роль. С спектакле "Живой труп" она блистательно исполнила роль Елизаветы Андреевны Протасовой (Лизы). В номинации "Роль второго плана" отмечены Александр Фильянов и Александр Каспаров, а в номинации "Эпизодическая роль" - Любовь Воробьева и Валерий Малинин. Также жюри отметило работу хормейстера Евгении Мартыновой.Солидный урожай наград собрал также спектакль ТЮЗа Киселева «Майская ночь» по избранным произведениям Н.В.Гоголя. Статуэтку, в частности, получил режиссер Роман Феодори (г.Красноярск). Также оценена работа художника-постановщика и художника по костюмам Даниила Ахмедова, хореографов Дарьи Бузовкиной и Натальи Шургановой.Победа в номинации"Лучшая мужская роль в драматическом спектакле" присуждена артисту Балаковского ТЮЗа Юрию Савельеву за роль Славы в спектакле «Сомнамбулизм» Я.Пулинович.В отдельных номинациях были отмечены коллективы музыкальных театров. Народный артист России, художественный руководитель Театра оперы и балета Юрий Кочнев получил награду в качестве дирижера в спектакле «Аида» Д.Верди. За исполнении роли Амнерис отмечена Марина Демидова. Двух статуэток также удостоены артисты балета Алексей Михеев за роль Принца и заслуженная артистка России Наталья Колосова за роль Мачехи в спектакле «Super «Золушка» С.Прокофьева. За лучшую мужскую роль второго плана в музыкальном театре награжден артист театра оперетты Роман Каляев за роль Меннерса-сына в мюзикле «Алые паруса» М.Дунаевского.«Арлекинов» за самый успешный дебют получили Сергей Волхов (Балашовский драматический театр) за роль Коте в спектакле «Ханума» А.Цагарели и Мурат Абулкатинов – режиссер-постановщик спектакля «Золушка» Ж.Помра (Саратовский муниципальный новый драматический театр «Версия»).Кроме того, было вручено несколько специальных призов жюри. Александр Авдонин получил награду «За изобретательную, остроумную режиссуру в работе с марионетками в спектакле «Насеком – off – show» театра «Куклы Папы Карло» Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке. Балашовский драматический театр отмечен «За успешную работу по привлечению зрителя в новое здание театра», Саратовский областной театр оперетты – «За актуальное прочтение литературной классики в мюзикле М.Дунаевского «Алые паруса». Режиссер Ольга Рябова (г.Самара) и художественный руководитель Балаковского театра юного зрителя Максим Потапов получили статуэтки «За смелый разговор со зрителем о сегодняшнем дне в спектакле «Сомнамбулизм» Я.Пулинович, заведующий художественно-постановочной частью Саратовского ТЮЗа Руслан Ситников – «За высокий профессионализм в использовании технических возможностей сцены».Также оргкомитет IX областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» решил вручить приз учредителя «За преданное и верное служение театру» народному артисту РФ, художественному руководителю театра драмы имени И.А.Слонова Григорию Аредакову, народному артисту РФ, ведущему мастеру сцены театра оперы и балета Виктору Григорьеву, заслуженной артистке РФ, ведущему мастеру сцены драматического театра города Вольска Нине Зверевой.Специальный приз учредителя «За большой вклад в развитие культуры Саратовской области» посмертно присужден заслуженному артисту Российской Федерации, много лет служившему в ТЮЗе Киселева, Илье Володарскому.Фото http://www.sutynews.ru