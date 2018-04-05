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В Саратовской консерватории пройдет творческий конкурс для молодых пианистов

Новости / Культура
В Саратовской консерватории пройдет творческий конкурс для молодых пианистов

Свои способности продемонстрируют участники из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Астаны, Новосибирска, Магнитогорска, Петропавловска-Камчатского, Екатеринбурга, Ижевска, Ростова-на-Дону, Уфы, Махачкалы и других городов.

С 5 по 9 апреля в Малом зале Саратовской консерватории пройдет IV Открытый всероссийский конкурс по курсу фортепиано для студентов разных специальностей средних профессиональных и высших учебных заведений культуры и искусства. По информации министерства культуры области, в нем примут участие учащиеся и студенты, для которых фортепиано не является специальностью.

Победителей будут определять в четырех номинациям: "Сольное исполнительство" (по видам инструментов), "Фортепианный ансамбль", "Инструментальный аккомпанемент", "Вокальный аккомпанемент".

Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которого входят ведущие педагоги музыкальных вузов.

В рамках конкурса состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Современные проблемы курса фортепиано для студентов разных специальностей".

Фото https://doubleedgemusic.com