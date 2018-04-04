Качество воздуха в регионе - в норме
По данным результатов наблюдений на стационарных постах Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в марте этого года высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Саратове и Балаково не выявлено.
"Концентрации примесей, определяемых в атмосферном воздухе городов, не превышали допустимых нормативов. По таким примесям, как оксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, зафиксированные концентрации были значительно ниже допустимых нормативов.
На территории населенных пунктов в остальных муниципальных районах области, в том числе в туристско-рекреационных зонах, содержание примесей в атмосферном воздухе значительно ниже допустимых норм.
Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов и населенных пунктов области, в марте т.г. не было.
Радиационная обстановка на территории области стабильная и находится в пределах природного радиационного фона", - уточняют специалисты ЦГМС.