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Качество воздуха в регионе - в норме

Новости


По данным результатов наблюдений на стационарных постах Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в марте этого года высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в Саратове и Балаково не выявлено.

"Концентрации примесей, определяемых в атмосферном воздухе городов, не превышали допустимых нормативов. По таким примесям, как оксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, зафиксированные концентрации были значительно ниже допустимых нормативов.

На территории населенных пунктов в остальных муниципальных районах области, в том числе в туристско-рекреационных зонах, содержание примесей в атмосферном воздухе значительно ниже допустимых норм.

Неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов и населенных пунктов области, в марте т.г. не было.

Радиационная обстановка на территории области стабильная и находится в пределах природного радиационного фона", - уточняют специалисты ЦГМС.