В День космонавтики в Саратове запустят модель-копию корабля "Восток"
12 апреля на месте приземления Ю.А. Гагарина планируется запуск модели-копии космического корабля «Восток».
"При этом копия достоверно повторяет в масштабе не только внешний вид ракетно-космического прототипа, но и его полетные эволюции. Предполагается, что двухметровая конструкция весом 3 кг взлетит на километровую высоту, воспроизводя этапы Гагаринского полета с точной отработкой всех трех ступеней. В настоящее время проводятся предполетные стендовые и натурные летные испытания компонентов модельного комплекса ракеты-носителя с кораблем", - сообщает подробности запуска пресс-служба регионального правительства.
В создании модели на разных этапах принимали участие Председатель Саратовского отделения Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз», руководитель лаборатории СНОР Игорь Ениленис, студент колледжа радиоэлектроники Максим Лаврухин, группа молодых энтузиастов из Саратовской научно-образовательной лаборатории Роскосмоса при АО «Нефтемаш-САПКОН» - Владимир Козлов, Татьяна Шимчук, Роман Андриенко и Матвей Адаев.