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На модернизацию кинозалов Саратовская область получит 35 миллионов федеральных рублей

Новости
На модернизацию кинозалов Саратовская область получит 35 миллионов федеральных рублей

Фонд кино подвел итоги очередного конкурса на получение государственной финансовой поддержки на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей.

По итогам конкурса, проводившегося с 19 января по 2 марта 2018 года, будет выделено около 35 миллионов рублей на техническое переоснащение 6 муниципальных учреждений культуры Дергачевского, Калининского, Новоузенского, Петровского, Советского, Хвалынского районов, а также частного кинозала в г.Балашове.

Размер выделяемых средств, как и прежде, не превышает сумму в 5 миллионов рублей на переоборудование одного кинозала. Обязательным условием является окончание работ и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года.

В рамках программы модернизации всего за период 2016-2017 годов уже поддержано 19 кинозалов в 15 малых городах и районных центрах Саратовской области. Общий объём инвестиций на модернизацию муниципальных кинозалов на текущий момент составил 130 миллионов рублей.

Напомним, что благодаря программе поддержки кинотеатров малых городов России, осуществляемой Фондом кино, зрители могут увидеть фильмы в форматах 2D и 3D, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.