Житель Хвалынска подозревается в покушении на полицейского
Балаковский следственный отдел по городу Балаково СУ СК РФ по Саратовской области в отношении 63-летнего рецидивиста из Хвалынска возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
По данным следствия, вчера днем пьяный злоумышленник сел за руль и был остановлен на одной из улиц Хвалынска сотрудниками ДПС ГИБДД МУ МВД РФ «Балаковское». Во время оформления административного материала и погрузки автомобиля на эвакуатор подозреваемый ударил 34-летнего инспектора ножом в голову. С полученным ранением потерпевший доставлен в лечебное учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.