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В Саратове трое грабителей предстали перед судом

Новости
В Саратове трое грабителей предстали перед судом

В Саратове вынесен приговор двоим 20-летним местным жителям и их 16-ти летнему приятелю. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в "грабеже, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия не опасного для жизни и здоровья потерпевшего".

"Следствием и судом установлено, 29 марта 2017 молодые люди, находясь около одного из торгово-развлекательных центров города, подошли к ранее незнакомому 16-летнему молодому человеку, после чего один из обвиняемых, применяя физическое насилие к потерпевшему, повалил его на землю, а затем нанес ему несколько ударов кулаками по телу. После этого, злоумышленники похитили у незнакомца мобильный телефон стоимостью 6 200 рублей и денежные средства в сумме 6 000 рублей.

Приговором суда 16-летнему жителю областного центра назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 8 000 рублей, двум его соучастникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 8 000 рублей каждому, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.