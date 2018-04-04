В Саратове День здоровья превратится в День открытых дверей
Завтра в преддверии Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, в центрах здоровья региона области пройдет День открытых дверей. Мероприятия проводятся региональным министерством здравоохранения при поддержке Общественной палаты области.
Граждан старше 18 лет приглашают на профилактический осмотр следующие медицинские организации:
- Областной врачебно-физкультурный диспансер (г.Саратов, ул. Мичурина, д. 80);
- Саратовский областной центр медицинской профилактики (г.Энгельс, ул. Маяковского, д.1 и г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 7б);
- Балашовская районная больница (г.Балашов, ул. Юбилейная, 12, корпус №3);
- Вольская районная больница (г.Вольск, ул. Комсомольская, д.190);
- Саратовская городская клиническая больница №12(г.Саратов, ул. Крымская, д.15);
- Саратовская городская поликлиника №3 (г.Саратов, ул. Большая горная, д.43);
- Саратовская городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского (г.Саратов, ул. Максима Горького, д. 34);
- Саратовская городская поликлиника №17 (г.Саратов, ул. Академика О.К. Антонова, д. 5).
Детей до 18 лет для прохождения профилактического обследования приглашают в следующие медицинские учреждения:
- Детская городская поликлиника г. Балаково (г.Балаково, ул. Трнавская, 29 А);
- Саратовская городская детская поликлиника №4 (г.Саратов, ул. Наумовская, 39 А);
- Энгельсская городская детская поликлиника №1 (г.Энгельс, ул. Персидского, 11).
В рамках акции все желающие смогут бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование на современном оборудовании.
По итогам обследования каждый получит информацию о базовых показателях своего здоровья и индивидуальные рекомендации по коррекции имеющихся факторов риска развития заболеваний.