МЧС информирует о паводковой обстановке в области
По состоянию на 07 ч. 00 м. 4 апреля в результате паводка перелиты два низководных моста в Самойловском районе:
- на реке Терса у п. Штейнгардт Самойловского района (перелив моста составляет 20 см). Мост соединяет н.п. Штейнгардт и с. Каменка. Существует грунтовая объездная дорога через р.п. Самойловка - с. Ольшанка с. Залесянка – п. Алексеевский - с. Песчанка – п. Штейнгард. Угрозы подтопления населенного пункта нет, жизнедеятельность населения не нарушена.
- на реке Терса у п. Залесянка Самойловского района (перелив моста составляет 40 см). Мост соединяет н.п. Залесянка и п. Алексеевский. Существует грунтовая объездная дорога через р.п. Самойловка - с. Ольшанка - с. Залесянка. Угрозы подтопления населенного пункта нет, жизнедеятельность населения не нарушена.
В целях безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период и ослабления ледового покрова 3 апреля были проведены взрывные работы в Озинском районе (п. Комсомольский – пруд. Комсомольский; с. Солянка – р. Солянка). На 4 апреля запланированы взрывные работы в Озинском районе (р.п. Озинки (2 места: ул. Александрова, ул. Союзная) – р. Большая Чалыкла, с. Новочерниговка – р. Солянка).
Для мониторинга паводковой обстановки и проведения противопаводковых мероприятий в области работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.