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В Саратове открывается выставка "Живая орбита"

Новости
В Саратове открывается выставка "Живая орбита"

Сегодня в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Живая орбита».

Это совместный выставочный проект с Мемориальным музеем космонавтики (Москва), осуществляемый в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Москве в августе 2017 года. Выставка рассказывает о начале освоения космического пространства: о первых полетах животных, открывших дорогу пилотируемым космическим кораблям.

На выставке представлены макеты космических кораблей, оборудование, которое использовалось для полетов и предполетных тренировок животных, скафандры, космические сувениры. Среди наиболее интересных экспонатов – кабина собаки по имени Ветерок. Эта кабина размещалась на спутнике «Космос-110». 22 февраля 1966 года на этом спутнике собаки Ветерок и Уголек, каждая в своей кабине, были отправлены в космос. Мало кто знает, что 17 марта 1966 г. они приземлились в Саратовской области - примерно в 7 км от села Пограничное Новоузенского района. Обе собаки вернулись на Землю живыми и поставили абсолютный рекорд пребывания животных в космосе - 22 суток. Этот рекорд был побит людьми только спустя пять лет во время миссии «Союз-11» - 24 суток.

За все время освоения космоса на околоземной орбите побывали тысячи биологических объектов. Помимо собак, это были мыши, крысы, обезьяны, улитки, тритоны, рыбки, насекомые и микроорганизмы. Только на 11 спутниках «Бион» совершили космическое путешествие 12 обезьян и 212 крыс. Даже вместе с известными Белкой и Стрелкой в полет отправились две крысы и 40 мышей. С середины 1970-х на спутниках «Космос» в рамках беспрецедентного советско-американского сотрудничества в космос летали целые «Ноевы ковчеги».

На выставке экспонируется подлинный полетный костюм обезьяны. Его растягивающиеся лямки предоставляли обезьянкам максимально возможную свободу движений. Можно увидеть и клетку-кормушку для крыс, которая использовалась в космосе.

На выставке представлен профилактический пневмовакуумный комплект «Чибис», который обеспечивал пониженное барометрическое давление на нижнюю часть тела человека и предназначался для предотвращения вредных для сердечно-сосудистой системы последствий длительного нахождения в невесомости. Демонстрируется спасательный скафандр «Сокол-К» космонавта СССР О.Г. Макарова, предназначенный для обеспечения жизнедеятельности в случае разгерметизации космического корабля. Саратовцы впервые смогут увидеть универсальный ручной инструмент для сварки, резки и пайки металлов и напыления покрытий в условиях открытого космоса.

Серия экспонатов посвящена исследованию Луны. Это макет космического аппарата «Луна-1», который изучал межпланетное магнитное поле, интенсивность космических лучей вне магнитного поля Земли, интенсивность метеоритных частиц, газовые компоненты межпланетного вещества. Впоследствии «Луна-1» получила название

«Мечта». Представлены макеты аппарата «Луна-9», который впервые в мире совершил мягкую посадку на поверхности Луны на западном крае Океана Бурь, а также «Лунохода-1» - первого дистанционно управляемого аппарата, прокатившегося по поверхности другого небесного тела. На Луне «Луноход-1» проработал более 10 земных месяцев.

На выставке представлен и макет первого искусственного спутника Земли, запущенного в Советском Союзе 4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там, который впоследствии стал космодромом Байконур.

Часть экспонатов можно будет увидеть 12 апреля в выставочном павильоне на Гагаринском поле во время торжественного празднования Дня космонавтики.