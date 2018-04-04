В Ленинском районе задержан грабитель
В отношении 23-летнего ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 1 апреля в отдел полиции с заявлением обратился гражданин 1993 года рождения. Он сообщил о том, что в подъезде дома по улице Измайлова на него и его несовершенного родственника напал неизвестный. Он нанес им побои, а потом открыто похитил из квартиры ноутбук.
По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1995 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело. В пресс-службе отметили, что за злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до семи лет.
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